Covid: Iss, lieve aumento reinfezioni al 16,7 per cento, cala l'incidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (16,7 per cento contro 16,2 per cento). Lo evidenzia Report esteso dell'Istituto superiore di sanità (Iss) che accompagna il monitoraggio settimanale sull'andamento della pandemia di Covid-19. Dal 24 agosto 2021 al 26 ottobre 2022, si legge nel Report, "sono stati segnalati 1.323.088 casi di reinfezione, pari al 7 per cento del totale dei casi notificati nello stesso periodo. Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni risulta in leggero aumento rispetto alla settimana precedente". Rispetto invece al tasso di incidenza a sette giorni, il Report esteso rileva che questo è in diminuzione in tutte le fasce d'età. Il tasso di incidenza più elevato si registra nella fascia di età 70-79 anni (566 casi per 100.000 contro 643 per 100.000 della settimana precedente) mentre nella fascia 0-9 anni si registra il valore più basso pari a 149 casi per 100.000 (contro 161 per 100.000 della settimana precedente). Stabile inoltre, rispetto alla scorsa settimana, la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione (6,2 per cento contro 6,9 per cento). Nell'ultima settimana, il 17 per cento dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 34 per cento nella fascia d'età 5-11 anni, il 49 per cento nella fascia 12-19 anni. (Rin)