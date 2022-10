Business news: Spagna, per Enagas utile di 353,4 milioni nei primi nove mesi del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enagas, gestore tecnico del sistema del gas spagnolo, ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile di 353,4 milioni di euro, in crescita del 15 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021 grazie alle vendite di attività. Nonostante il contesto di forte domanda in Europa, il margine operativo lordo (Ebitda) è sceso del 9,7 per cento, a 605,1 milioni di euro, e i ricavi sono diminuiti dell'1 per cento, a 722,3 milioni di euro. La domanda di gas per la generazione di energia elettrica è aumentata dell'80,2 per cento, trainata dalle esportazioni di energia elettrica verso Francia e Portogallo. Il miglioramento dell'utile si spiega con la vendita della quota del 45,4 per cento di Gnl Quintero, che ha portato una plusvalenza lorda di 249 milioni, e con l'ingresso del Fondo Hy24 nel capitale di Enagas Renovable con una quota iniziale del 30 per cento, con un'ulteriore plusvalenza di 50,4 milioni. (Spm)