Business news: Svezia, Ohla si aggiudica ampliamento metropolitana Stoccolma per 85 milioni euro

- L'azienda di infrastrutture spagnola Ohla si è aggiudicata un nuovo contratto per l'ampliamento della rete metropolitana di Stoccolma per un valore di 85 milioni di euro, diventando così il principale appaltatore di questo progetto, con un valore complessivo di 238 milioni di euro. Secondo quanto riferito da Ohla, il progetto comprende la costruzione di una sezione di 1,2 chilometri della nuova linea metropolitana, con due binari e un tunnel di servizio per una lunghezza totale di 1736 metri, nonché la costruzione di una nuova stazione della metropolitana, Slakthusomradet. Questa fermata si troverà a 50 metri di profondità sotto la superficie e comprende un atrio, pozzi di ventilazione, strutture di contenimento e un tunnel di cemento di 310 metri. Ohla è entrata nel mercato svedese nel 2017 con l'aggiudicazione in consorzio del progetto di miglioramento della linea ferroviaria tra Lund e Arlov (Malmo) per 295 milioni di euro, considerata la principale via di comunicazione ferroviaria attraverso la quale il traffico della penisola scandinava corre con il resto del continente europeo. (Spm)