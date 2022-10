Business news: Rheinmetall cede la divisione pistoni a Koncentra Verkstands

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall, che realizza anche componenti per autoveicoli, ha comunicato che cederà la divisione pistoni al gruppo svedese Koncentra Verkstands. L'operazione è in attesa delle necessarie autorizzazioni e dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno. Intanto, il valore della transazione non è stato reso noto. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, con la vendita della divisione pistoni, Rheinmetall “si sta allontanando sempre più dall'attività con prodotti legati ai motori a combustione”. La cessione riguarda i pistoni realizzati dal gruppo in dimensioni sia grandi sia ridotte presso stabilimenti Germania, Stati Uniti e Cina. (Geb)