Business news: Deutsche Bank, profitto da 1,2 miliardi di euro nel terzo trimestre

- Deutsche Bank ha registrato nel terzo trimestre del 2022 un utile da 1,2 miliardi di euro, pari a più del triplo dello stesso periodo dello scorso anno. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il risultato si basa su un incremento dei ricavi del 15 per cento e su una diminuzione dell'8 per cento delle spese non per interessi. Gli analisti si aspettavano un utile netto di 835 milioni di euro. “Abbiamo raggiunto il nostro risultato più elevato in più di dieci anni", ha commentato l'amministratore delegato del principale istituto di credito tedesco, Christian Sewing. L'Ad ha aggiunto: “Siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi per il 2022”. Tra luglio e settembre scorso, Deutsche Bank ha registrato il nono profitto trimestrale consecutivo. Nello stesso periodo, gli accantonamenti del gruppo per le perdite sui prestiti hanno sperimentato un balzo da 117 a 350 milioni di euro, mentre i profitti delle attività di emissione e consulenza sono aumentati del 6 per cento a 2,37 miliardi di euro. (Geb)