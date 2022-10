Business news: Spagna, per Iberdrola utile di 3,1 miliardi di euro nei primi tre semestri del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola nei primi tre trimestri del 2022 ha ottenuto un utile di 3,1 miliardi di euro, il 28,9 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno trainato dalla performance delle attività negli Stati Uniti e in Brasile. In un contesto di forte aumento dei prezzi dell'energia, l'azienda sottolinea che in Spagna l'utile è diminuito del 14 per cento. Il margine operativo lordo (Ebitda) della compagnia è stato di 9,5 miliardi di euro, il 16,7 per cento in più rispetto a un anno fa, mentre il fatturato è salito a 37,9 miliardi di euro (+35,4 per cento su base annua). La società ha ribadito le previsioni di un utile netto per quest'anno, tra i 4 ed i 4,2 miliardi di euro, e ha annunciato che il dividendo finale sarà di 0,18 euro per azione, con un aumento del 5,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (Spm)