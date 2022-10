Business news: Mercedes, risultato operativo aumentato a 5,3 miliardi di euro nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Mercedes-Benz ha registrato nel terzo trimestre del 2022 un aumento del risultato rettificato per gli effetti speciali a 5,3 miliardi di euro dai 3,1 dello stesso periodo dello scorso anno. Inoltre, il fatturato è cresciuto di circa il 20 per cento a 38 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'azienda è riuscita a raddoppiare l'utile trimestrale a circa 4 miliardi di euro. Al 14,5 percento, il ritorno sulle vendite rettificato nella divisione auto è attualmente di quasi sei punti percentuali in più rispetto al terzo trimestre del 2021. Per i furgoni, il dato è del 12,7 per cento, ossia sette punti in più. Mercedes-Benz può dunque innalzare le prospettive sui risultati del 2022. Per quanto riguarda le autovetture, il gruppo prevede ora un margine compreso tra il 13 e il 15 per cento invece del 12-14 per cento. Nel settore furgoni, le stime salgono dall'8-10 per cento al 9-11 per cento. (Geb)