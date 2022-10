Sardegna: lingua blu, Coldiretti chiede tavolo tecnico per superare blocco movimentazione capi nell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La movimentazione dei capi vivi sensibili alla lingua blu intra ed extraregionale è consentita esclusivamente previo esito negativo degli esami della reazione a catena della polimerasi (Pcr) per sierotipo 3. Sono le nuovi disposizioni firmate dal direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare Antonio Montisci che avranno decorrenza immediata fino al 13 novembre. Un’altra pesante mazzata in particolare in questo caso per il settore bovino, serbatoio del virus, e soprattutto per quello da carne che conta oltre 200mila capi ed esporta gran parte dei vitelli da ingrasso oltre i confini sardi. È la conseguenza della ennesima esplosione dal 2000 a questa parte del virus della lingua blu che quest’anno si sta materializzando anche con una variante, quella del sierotipo 3, per la quale non c’è ancora il vaccino. Secondo l’ultimo aggiornamento i focolai attivi sono 21 che coinvolgono in totale 7.595 capi, con 167 casi, 160 dei quali con sintomi clinici e 57 morti. I focolai sospetti sono invece 54 con 13.397 capi, 529 casi, 518 con sintomi clinici e 86 morti. I focolai estinti sono invece 33 con 9.208 numero di capi coinvolti, 176 casi, 14 dei quali con sintomi clinici e 11 morti. Per un totale 108 focolai, 30.200 capi, 872 casi, 692 con sintomi clinici e 154 morti. La parte della Sardegna più colpita è quella sud occidentale. Oltre agli ovini adesso a pagare le conseguenze di questa nuova ondata sono anche gli allevamenti bovini. Anche loro, che vengono movimentati per via dell’organizzazione aziendale, prima di uscire dall’azienda, in tutto il territorio regionale, dovranno essere sottoposti alla Pcr e contestualmente anche alla somministrazione di un insetto-repellente. In caso di positività anche di un solo capo la movimentazione sarà bloccata. (segue) (Rsc)