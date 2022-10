Covid: Calenda, giusto, medici decidano su mascherine e non vaccinati in ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Mi sembra cosa buona e giusta che siano i medici a decidere cosa fare negli ospedali con le mascherine", scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, commentando la dichiarazione di Filippo Anelli, presidente dell'Ordine dei medici, che ha chiarito come su mascherine e non vaccinati "decideremo noi negli ospedali". Per Calenda, "la scienza non è religione, ma non tenere conto della scienza è idiozia pura".(Rin)