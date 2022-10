Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- VARIE- Manifestazione nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori che operano in sanità: nel pubblico, nel privato e nel terzo settore. Una manifestazione, promossa dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials e Nursind, per chiedere al nuovo governo "un immediato e concreto impegno sulla sanità per garantire la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività". Piazza del Popolo a partire. (ore 9.30)- Evento per ventennale del mercato Car - Centro agroalimentare Roma. E' prevista la partecipazione del Ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Area Mercato - Via della Tenuta del Cavaliere 1 - ingresso dal Varco 1. (ore 12) (Rer)