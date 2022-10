Sardegna: dighe, riprogrammate le risorse per lo sbarramento di Siliqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attenzione della Regione sulle dighe del sistema idrico del Sulcis, deficitario dal punto di vista dell’approvvigionamento idropotabile. La Giunta su proposta dellassessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris, ha approvato la rimodulazione del programma degli interventi del settore idrico per garantire la messa in sicurezza della diga di Medau Zirimilis nel Comune di Siliqua. La nuova programmazione consente di liberare risorse per 16.090.500, di cui 5.669.000 nell’annualità 2022 e 10.421.500 nel 2023. “Siamo intervenuti per garantire la copertura finanziaria alla realizzazione di un importantissimo intervento strategico del settore idrico, ovvero la messa in sicurezza della diga di Medau Zirimilis – spiega l’assessore Salaris – Tecnicamente, lo faremo a invaso vuoto mediante la realizzazione di un intervento di ripristino del paramento di monte della diga principale e della diga secondaria, l’integrazione dello schermo di tenuta e, infine, il riefficientamento dello scarico di fondo, interventi che consentiranno di sfruttare la diga alla sua massima capacità”. (segue) (Rsc)