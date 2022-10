Sardegna: dighe, riprogrammate le risorse per lo sbarramento di Siliqua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intervento, suddiviso in due lotti funzionali, si trova in uno stato di progettazione avanzata, per cui si prevede di giungere alla pubblicazione della gara d’appalto entro l’anno. L’intero piano di lavori, sollecitato dall’Ufficio Tecnico per le Dighe di Cagliari del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, che svolge l’attività di controllo e vigilanza degli sbarramenti di competenza nazionale come quello della diga in questione, è cofinanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per 8.000.000 e con Fondi di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per 1.200.000, risorse oggi insufficienti a realizzare l’intervento nel suo complesso. Con 25 milioni di euro circa si porta quindi a compimento l’intero intervento. (segue) (Rsc)