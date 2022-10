Sardegna: dighe, riprogrammate le risorse per lo sbarramento di Siliqua (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’esecuzione dei lavori sulla diga di Medau Zirimilis si renderà necessario ricorrere ad alimentazioni idriche alternative per soddisfare le utenze servite. “L’obiettivo è ripristinare in tempi rapidi la capacità di accumulo dell’invaso – ha spiegato sempre l’assessore – In questo scenario potrà svolgere un ruolo di supporto fondamentale l’impianto di sollevamento Uta-Nord, che necessitando di nuove opere idrauliche ed elettromeccaniche per renderlo completamente funzionante, sarà destinatario di un finanziamento di 2 milioni di euro" (risorse stanziate in favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale). (Rsc)