Serbia: al via da Belgrado il tour balcanico del cantautore Vinicio Capossela

- Parte da Belgrado il tour balcanico di uno dei più celebri cantautori italiani, Vinicio Capossela, che mercoledì 2 novembre si esibirà presso il Dom omladine di Belgrado. Secondo la nota dell'Istituto, Capossela sarà accompagnato per l'occasione da Victor Herrero, Andrea Lamacchia e Vincenzo Vasi, ed eseguirà un repertorio di canzoni folk. il concerto è promosso da International music and arts con il sostegno della Regione Emilia Romagna ed è organizzato dall'Istituto italiano di cultura di Belgrado in collaborazione con il Dom omladine di Belgrado. Tra il 4 e il 9 novembre il tour toccherà anche le città di Scutari, Tirana, Peja e Skopje. Cantautore, ri-trovatore, immaginatore, Vinicio Capossela (Hannover, 1965) debutta nel 1990 con il disco "All'una e trentacinque circa", che gli vale la prima Targa Tenco e nel 2004 pubblica anche il primo romanzo con Feltrinelli "Non si muore tutte le mattine". (segue) (Seb)