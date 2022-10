Serbia: al via da Belgrado il tour balcanico del cantautore Vinicio Capossela (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal mondo rurale dell'origine "Il paese dei coppoloni", candidato per Feltrinelli allo Strega (2015) e "Canzoni della Cupa" (2016). Nel 2017 l'artista ha vinto il prestigioso Premio Tenco e nel 2019 con "Ballate per uomini e bestie", viene insignito per la seconda volta della Targa Tenco. Il 14 febbraio 2020 esce "Bestiario d'amore", un ep d'ambientazione trobadorica. Vinicio Capossela nel 2021 riprende dopo la pandemia il tour di "Bestiario d'amore", e debutta con lo spettacolo "Bestiale Comedìa", un concerto per celebrare i 700 anni della morte di Dante Alighieri, unendo anche importanti date di Personal standards, in cui ripercorre i brani dei suoi primi dischi. (Seb)