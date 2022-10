Germania: autorità indagano su presenza stazione di polizia illegale cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità tedesche stanno indagando la possibile presenza di una stazione di polizia cinese illegale a Francoforte, dopo le notizie di stazioni simili contro i dissidenti in Olanda. Lo riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Secondo un rapporto del gruppo per i diritti umani Safeguard Defenders, la Cina disporrebbe in Europa di oltre 30 stazioni di polizia illegali, che il governo di Pechino utilizza per spiare e reprimere gli oppositori all’estero. Una di queste stazioni, secondo il rapporto, si troverebbe in Germania. I controlli si svolgono a quasi una settimana dalla visita del cancelliere Olaf Scholz a Pechino dove incontrerà il presidente cinese, Xi Jinping, il 4 novembre. (Geb)