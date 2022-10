Agroalimentare: Coldiretti, per Halloween -15 per cento zucche italiane causa clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il clima pazzo del 2022 con quasi 9 eventi estremi al giorno fra nubifragi e ondate di calore, grandinate e siccità, ha tagliato in media del 15 per cento la raccolta delle zucche made in Italy che per varietà, qualità e versatilità sono tra le migliori al mondo. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti in occasione del "Zucca day" che si festeggia in tutta Italia nei mercati di Campagna amica a partire da quello del Circo Massimo a Roma in via San Teodoro 74 con lezioni di intaglio delle zucche per prepararsi ad Ognissanti, l'esposizione di "mostruose" sculture, ma anche i consigli in cucina dell'agrichef per prepararle al meglio. Dalla padella all'intaglio per realizzare il caratteristico simbolo delle streghe - spiega la Coldiretti in una nota - si registra nella settimana di Halloween una corsa all'acquisto dell'ortaggio più grande del mondo con il prezzo medio al dettaglio sul territorio nazionale che quest'anno in media va da 1,5 a 2 euro al chilo. A ridurre la disponibilità di prodotto italiano nel 2022 sono state le anomalie climatiche soprattutto al Nord. Una situazione climatica che ha pesato sullo sviluppo delle piantine e la formazione del frutto, pur se la qualità è fortunatamente salva. Complessivamente in Italia sono circa 2000 gli ettari coltivati, divisi soprattutto tra Lombardia (con circa il 25 per cento della superficie nazionale), Emilia Romagna e Veneto, seguite da Campania, Lazio, Liguria, Sicilia e Toscana. (segue) (Com)