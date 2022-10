Agroalimentare: Coldiretti, per Halloween -15 per cento zucche italiane causa clima (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'altra categoria di zucca che si sta affermando in Italia - ricorda ancora Coldiretti - è quella ornamentale: si tratta di zucche di ogni tipo, che si differenziano per le dimensioni (di piccola taglia oppure enormi) per la forma (allungate a forma di tubo, a trombetta, a cappello, schiacciate, a spirale, tonde), per la buccia (rugosa, bitorzoluta, costoluta, liscia) e per il colore (di ogni tonalità, dal verde al rosso accesso, passando per zucche striate). Ma è indubbio – continua la Coldiretti – che l'affermarsi della notte delle streghe ha aperto il nuovo "mercato" delle zucche intagliate con le quali si cimentano un numero crescente di italiani. Intanto l'Agenzia delle entrate ha dato il via libera all'Iva ridotta al 4 per cento per le zucche di Halloween, ma solo per quelle che si possono utilizzare in cucina da mangiare oltre che per intagliare le classiche facce da paura della notte delle streghe. Invece - conclude la Coldiretti - alle zucche ornamentali non commestibili o addirittura tossiche viene applicata l'aliquota ordinaria del 22 per cento. (Com)