Colombia: almeno 157 leader sociali assassinati nei primi nove mesi del 2022 (2)

La maggior parte delle vittime, quasi un terzo, sono rappresentanti comunali, ma tra le vittime ci sono anche 32 indigeni, 26 leader di comunità e 14 contadini. Inoltre, l'81 per cento degli omicidi è avvenuto in aree del Paese dove l'ufficio del Difensore civico aveva già emesso un avviso preventivo che allertava le autorità di questo tipo di rischio. Camargo ha chiesto in questo senso di "migliorare l'attenzione a questo sistema per anticipare i rischi e le violazioni dei diritti umani". Il difensore ha anche voluto lanciare "un nuovo appello ai gruppi armati illegali a rispettare la vita e l'integrità dei leader e dei difensori dei diritti umani", poiché "svolgono un ruolo fondamentale nel garantire i diritti delle comunità e rafforzare la democrazia nelle regioni".