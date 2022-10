Colombia: almeno 157 leader sociali assassinati nei primi nove mesi del 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tale contesto il Parlamento della Colombia ha approvato questa settimana in via definitiva il progetto di legge con cui il governo del presidente Gustavo Petro potrà aprire le trattative di pace con le formazioni armate. La legge 418 sulla "pace totale" è passata con 125 voti favorevoli e 13 contrari al termine di un esteso dibattito prolungatosi per due giornate. "Si tratta dell'inizio del cammino verso il rafforzamento della democrazia, della solidarietà, dell'inclusione, ma soprattutto l'inizio per voltare definitivamente pagina al bagno di sangue in cui siamo ancora immersi e all'arretratezza a cui ci ha condannato il conflitto armato, un cammino che dovrà condurci verso la pace totale, dove la vita è dignitosa e possiamo vivere gustosi, in pace e con dignità", ha affermato il ministro dell'Interno, Alfonso Prada. (segue) (Cob)