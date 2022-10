Colombia: almeno 157 leader sociali assassinati nei primi nove mesi del 2022 (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo di pacificare il Paese non potrà essere disgiunto da un cambio nella politica sulla lotta contra la droga, dopo 53 anni di "fallimenti": la guerra contro le droghe, inaugurata in Colombia a inizio anni '70 con il contributo determinante degli Stati Uniti, "ha rafforzate le mafie e indebolito gli Stati, ha portato gli Stati a commettere reati e ha evaporato l'orizzonte della democrazia. Vogliamo aspettare che un altro milione di latinoamericani venga assassinato o che arrivino a 200mila all'anno i morti per overdose negli Usa?". La proposta è quella di cambiare la visione del consumo degli stupefacenti, passando da una visione di "lotta" a una di "prevenzione", che inevitabilmente deve coinvolgere il più gran numero possibile di persone nel mondo. (segue) (Cob)