Usa: Casa Bianca, Biden andrà a Cop27, a riunione Asean e al G20

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si recherà in visita in Egitto, Cambogia e Indonesia. Lo riferisce la Casa Bianca. Il prossimo 11 novembre, il presidente Usa sarà a Sharm El-Sheikh per partecipare alla Cop27, dove presenterà il lavoro degli Stati Uniti per il contrasto al cambiamento climatico e i suoi impatti sulle popolazioni più vulnerabili. Biden andrà poi a Phnom Penh, in Cambogia, per il vertice annuale tra gli Usa e l’Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (Asean). Infine, andrà a Bali per il G20 del 12-13 novembre. In quell’occasione, ringrazierà la presidenza di turno per la sua leadership e parlerà delle principali sfide globali: dal cambiamento climatico alla guerra in Ucraina, fino alla crisi energetica e alimentare. (Was)