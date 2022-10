Business news: Grecia, previsto calo delle tariffe elettriche fino al 38 per cento il mese prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tariffe dell'elettricità a novembre saranno in Grecia inferiori di oltre il 30 per cento rispetto a questo mese, secondo i dati che i fornitori di servizi del settore hanno presentato al ministero dell'Energia. secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", in alcuni casi le tariffe a novembre saranno inferiori fino al 38 per cento rispetto a ottobre. Le tariffe definitive verranno comunque formate dopo che nei prossimi giorni saranno annunciati i sussidi governativi. (Gra)