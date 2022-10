Business news: Spagna, governo assegnerà 397 milioni di euro a Volkswagen per fabbrica batterie a Sagunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo assegnerà a Volkswagen 397,3 milioni di euro di fondi dal Progetto strategico per la promozione dei veicoli elettrici (Perte Vec) rispetto ai 167 milioni di euro previsti nella risoluzione provvisoria del primo bando di aiuti. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", l'esecutivo di Pedro Sanchez ha accolto, dunque, le richieste di Volkswagen per portare avanti la realizzazione dell'impianto di batterie elettriche a Sagunto (Valencia). Nei giorni scorsi, infatti, il produttore tedesco si era lamentato per le risorse statali ritenute troppo esigue, facendo trapelare la possibilità di una marcia indietro sull'impianto. In totale, il Perte Vex distribuirà sovvenzioni a dieci progetti per un importo di 877,2 milioni di euro, che rappresenta il 29,5 per cento del bilancio totale di 2,9 miliardi di euro. Con 397,2 milioni di euro per la sua filiale spagnola Seat, Vokswagen è il gruppo che ha ricevuto più fondi da questa prima linea, davanti a Mercedes con 170 milioni di euro e Hub Tech Factory con 107 milioni. (Spm)