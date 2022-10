Business news: Spagna, per Aena utile di 499 milioni di euro nei primi nove mesi del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2022, Aena, società che gestisce i principali aeroporti spagnoli, ha registrato un utile di 499 milioni di euro a fronte di perdite per 123 milioni di euro accumulate nello stesso periodo del 2021. I ricavi della società pubblica sono stati pari a 2,9 miliardi di euro, in crescita del 65,6 per cento, mentre il margine operativo lordo (Ebitda) si è attestato a 1,3 miliardi di euro (+197 per cento). Il flusso di cassa operativo è salito a 1,5 miliardi di euro rispetto ai 20,5 milioni di euro dei primi nove mesi del 2021. Il traffico passeggeri sulla rete aeroportuale spagnola, a Luton e nei sei aeroporti brasiliani gestiti da Aena ha raggiunto i 204,4 milioni, con un aumento del 133,8 per cento rispetto al 2021 e un tasso di recupero dell'85,8 per cento. Solo negli asset spagnoli, il traffico passeggeri è aumentato del 140,7 per cento a 184,2 milioni, pari all'86,1 per cento del traffico dei primi tre trimestri del 2019. (Spm)