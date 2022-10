Colombia: almeno 157 leader sociali assassinati nei primi nove mesi del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 157 i leader sociali assassinati nei primi nove mesi di quest'anno in Colombia, in aumento rispetto ai 109 omicidi avvenuti nello stesso periodo dell'anno precedente. Sono cifre diffuse oggi dall'ufficio del Difensore civico. Si tratta del numero più alto di omicidi dal 2016 e superiore a quello del totale di omicidi registrati in tutto il 2021. "Tra gennaio e settembre di quest'anno, l'ufficio del difensore civico ha segnalato un totale di 157 omicidi di leader sociali e difensori dei diritti umani, un numero superiore ai 109 casi segnalati nello stesso periodo nel 2021", ha affermato il difensore civico, Carlos Camargo, in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre dell'Osservatorio sui diritti umani. L'anno precedente erano stati registrati in totale 145 omicidi, nel 2020 erano 182 e nel 2019 erano 134. (segue) (Cob)