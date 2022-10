Business news: Romania, produzione carbone aumentata dell'1,7 per cento in primi 8 mesi 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione netta di carbone della Romania è stata, nei primi otto mesi del 2022, di 2,025 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, con l'1,7 per cento (34.300 tep) in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo si apprende dai dati centralizzati dell'Istituto nazionale di statistica. Nel periodo menzionato, la Romania ha importato 337.400 tep di carbone netto, con 40.200 tep (13,5 per cento) in più rispetto alla quantità importata l'anno scorso nello stesso periodo. La Commissione nazionale di strategia e previsione stima per il 2022 una produzione di carbone di 3,325 milioni di tep, in aumento del 10,1 per cento rispetto al 2021, e importazioni di 420 mila tep, in aumento del 2,8 per cento. Per il 2023, la Commissione nazionale di strategia e previsione prevede una produzione di 3,595 milioni di tep, in crescita dell'8,1 per cento, e importazioni di 420 mila tep, in calo dello 0,1 per cento. (Rob)