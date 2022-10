Business news: Francia, Credit Suisse pagherà 238 milioni di euro per evitare processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca svizzera Credit Suisse ha accettato di pagare 238 milioni di euro in Francia al fine di evitare un processo per vendita illegale e riciclaggio aggravato da frode fiscale tra il 2005 e il 20012. Secondo quanto riferiscono i media francesi, l'accordo è stato convalidato dal presidente del Tribunale di Parigi. Credit Suisse pagherà quindi 115 milioni di euro al fisco per i danni e 123 milioni per regolare il contenzioso con le autorità. (Frp)