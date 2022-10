Business news: sottosegretaria greca Sdoukou, progetto Eastmed ora ha più senso che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto per il gasdotto Eastmed, che dovrebbe collegare il Mediterraneo orientale alla Puglia attraverso la Grecia, “ha ora più senso che mai sul piano economico e politico che mai”. È quanto affermato dalla sottosegretaria all'Ambiente e all'Energia greca, Alexandra Sdoukou, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. Per la funzionaria, l'Eastmed potrebbe aiutare l'Europa a sostituire le forniture di gas del gruppo statale russo per l'energia Gazprom con quelle provenienti dal Mediterraneo orientale. Secondo Sdoukou, la regione “sta già dando un contributo significativo alla sicurezza energetica dell'Europa”. Nel 2022, l'Egitto è già il sesto fornitore di gas naturale liquefatto (Gnl) per il continente e le recenti scoperte di gas nelle zone economiche esclusive di Israele e Cipro evidenziano notevoli potenzialità per il Mediterraneo orientale. Con un investimento stimato in sette miliardi di euro, l'Eastmed è sviluppato dal consorzio internazionale Igi Poseidon, formato in parti uguali da Depa, azienda greca per la fornitura di gas, ed Edison. Il gasdotto dovrebbe essere progettato in modo tale da poter trasportare anche idrogeno verde dal Medio Oriente all'Europa in futuro. Al riguardo, Sdoukou ha osservato che, nel lungo periodo, l'Eastmed potrebbe diventare “la spina dorsale della fornitura di idrogeno per l'Ue”. Intanto, la ministra dell'Energia, del Commercio e dell'Industria di Cipro, Natasa Pilides, stima le riserve di gas naturale accertate nel Mediterraneo orientale a 2.200 miliardi di metri cubi. Secondo uno studio dell'Ufficio per la geologia degli Stati Uniti, nel solo delta del Nilo si sospettano riserve di gas sconosciute di altri 6.320 miliardi di metri cubi. Per “Handelsblatt”, tale ammontare sarebbe sufficiente a rifornire di gas la Germania “per 60 anni”. (Geb)