Business news: Serbia, divieto di esportazione gas naturale non sarà applicato a Nord Macedonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il divieto di esportazione di gas naturale dalla Serbia non si applicherà alla Macedonia del Nord. Lo ha annunciato il premier macedone, Dimitar Kovacevski, ripreso dalla stampa locale. "Ho promesso che faremo tutto e che lavoreremo ogni giorno affinché nessuno debba affrontare questa crisi da solo. Elettricità, energia e cibo devono essere disponibili per tutti. Ecco perché, dopo un'intensa comunicazione con la premier serba Brnabic, Belgrado ha deciso di esentare la Macedonia del Nord dal divieto di esportazione di gas naturale", ha scritto Kovacevski su Facebook. Il premier macedone ha sottolineato che attraverso politiche di buon vicinato, una stretta cooperazione nel quadro dell'iniziativa Open Balkan e il rapporto di partenariato, "viene fornito supporto dove è più necessario, ad esempio gas per scuole e ospedali in molte città del Paese". Il governo serbo aveva approvato il 17 ottobre il divieto temporaneo per l'esportazione di gas naturale fino al 31 ottobre, al fine di garantire un approvvigionamento sicuro del mercato interno e prevenire possibili danni all'economia e ai cittadini. La decisione era stata presa con l'obiettivo di prevenire la minaccia di una grave carenza di gas naturale causata da un'interruzione del mercato energetico globale. (Seb)