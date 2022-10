Business news: Grecia, entrate fiscali bilancio in aumento rispetto ad obiettivi nei primi 9 mesi 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate fiscali del bilancio statale greco hanno superato gli obiettivi di 4,819 miliardi di euro o del 13,5 per cento nel periodo gennaio-settembre. Lo ha reso noto il ministero delle Finanze. Il disavanzo delle amministrazioni pubbliche è stato di 4,221 miliardi di euro nei primi mesi nove mesi dell'anno, in calo rispetto all'obiettivo di bilancio di un deficit di 10,081 miliardi e un disavanzo di 10,150 miliardi nello stesso periodo del 2021. Il risultato primario ha mostrato un avanzo di 52 milioni di euro, da un obiettivo di disavanzo di 5,943 miliardi di euro e un disavanzo primario di 5.960 miliardi di euro nel corrispondente periodo del 2021. Le entrate nette sono state di 44,024 miliardi di euro, in crescita del 13,4 per cento rispetto agli obiettivi, mentre le entrate del budget regolare sono state di 48,364 miliardi, in crescita del 14,5 per cento rispetto agli obiettivi. (Gra)