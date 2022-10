Business news: Spagna, Inditex raggiunge accordo con il gruppo Daher per cessione sua attività in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale tessile spagnola Inditex ha raggiunto un primo accordo per la vendita delle sue attività in Russia al gruppo Daher, che detiene partecipazioni significative nei settori retail e immobiliare. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", i termini di questa transazione della quale non è stato reso noto l'importo e che è soggetta ad autorizzazione amministrativa preventiva, consentiranno al Gruppo Inditex di conservare una parte sostanziale dei posti di lavoro che ha mantenuto in Russia, poiché include il trasferimento della maggior parte dei locali occupati finora dai suoi negozi. Questi locali ospiteranno i futuri punti vendita di marchi di proprietà del gruppo acquirente, totalmente estranei a Inditex. La transazione segnerà la fine delle operazioni di Inditex in Russa, dopo la sospensione dell'attività commerciale avvenuta il 5 marzo. Nel caso in cui in futuro si verifichino nuove circostanze che, a giudizio di Inditex, consentano il ritorno dei marchi del gruppo in questo mercato, Inditex e il gruppo Daher prevedono nel loro accordo la possibilità di una collaborazione tra loro attraverso un contratto di franchising. (Spm)