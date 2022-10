Usa: Musk annuncia un nuovo "consiglio di moderazione dei contenuti" su Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter svilupperà un "consiglio di moderazione dei contenuti" prima di prendere qualsiasi "decisione importante sui contenuti o il ripristino dei profili". Lo ha detto oggi Elon Musk, poche ore dopo aver completato l’acquisizione di Twitter del valore di 44 miliardi di dollari. Il social media ha già un gruppo che si concentra sulla moderazione dei contenuti. Musk ha affermato che il nuovo consiglio avrà "punti di vista ampiamente diversi", senza menzionare ulteriori dettagli, inclusi potenziali membri del consiglio o una data per la sua creazione. Secondo quanto riporta il quotidiano “Wall Street Journal”, gli esperti sono preoccupati per come Musk gestirà la moderazione dei contenuti sulla piattaforma online, temendo che la libertà di parola più volte difesa dall’uomo più ricco del mondo possa portare alla diffusione di discorsi di odio e disinformazione. Intanto l'account Twitter di Ye, controverso rapper precedentemente noto come Kanye West, è stato ripristinato oggi un mese dopo aver pubblicato messaggi antisemiti. “Il profilo è stato ripristinato da Twitter prima dell'acquisizione. Non mi hanno consultato né informato”, ha commentato Musk. Al momento, l’account Twitter dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, resta sospeso.(Res)