Arabia Saudita: Kingdom Holding Company manterrà azioni Twitter per 1,89 miliardi di dollari

- La Kingdom Holding Company dell'Arabia Saudita del principe Alwaleed Bin Talal ha dichiarato oggi che continuerà a possedere azioni Twitter del valore di 1,89 miliardi di dollari dopo l'acquisizione del social media da parte di Elon Musk per 44 miliardi di dollari. Lo ha riferito la stessa Kingdom Holding Company in un comunicato stampa. La Kingdom Holding del principe Alwaleed è posseduta al 16,9 per cento dal fondo sovrano dell'Arabia Saudita presieduto dal principe ereditario Mohammed Bin Salman. Il principe Alwaleed bin Talal, tra i primi investitori privati di in Apple Inc, è salito alla ribalta internazionale grazie a investimenti di successo in Citigroup Inc negli anni '90. Più recentemente, il principe ha guadagnato centinaia di milioni di dollari investendo in società come Uber Technologies Inc. (Res)