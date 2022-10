Egitto: ambasciata Usa emette avviso per possibili proteste al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata degli Stati Uniti al Cairo ha emesso una nota per avvertire i suoi cittadini “della possibilità di proteste e di una maggiore presenza delle forze dell'ordine e della sicurezza in Egitto”. L’avviso ricorda che nelle ultime 24 ore il Paese nordafricano “ha subito una significativa svalutazione della valuta, che ha un impatto sulla sua economia e sulla sua popolazione”. Alcuni post sui social media “chiedono proteste al Cairo, anche dopo una partita di calcio locale stasera”. Sebbene l'ambasciata non disponga di alcuna informazione sul luogo specifico di eventuali proteste, “i cittadini statunitensi dovrebbero rimanere vigili ed evitare potenziali aree di protesta” come piazza Tahrir nel centro del Cairo. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, un ampio dispiegamento delle forze di sicurezza è stato segnalato nelle piazze e nelle strade di tutta la Repubblica, in attesa di eventuali manifestazioni dopo la fine della partita di calcio tra i club Al Ahly e Zamalek. (segue) (Res)