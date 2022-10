Business news: fonti francesi a "El Mundo", gasdotto Marsiglia-Barcellona non sarà pronto prima del 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo gasdotto tra Barcellona e Marsiglia denominato BarMar - che sarà destinato in una seconda fase a trasportare idrogeno verde - non sarà pronto prima del 2030. Lo hanno riferito fonti del governo francese al quotidiano "El Mundo", evidenziando come al momento non sia possibile fissare una tabella di marcia precisa. Nei giorni scorsi la ministra della Transizione ecologica spagnola, Teresa Ribera, aveva assicurato che il progetto dovrebbe essere pronto entro quattro o cinque anni. "Sembra una scadenza più realistica per un progetto improvvisato all'ultimo minuto, in modo che i protagonisti possano salvare la faccia e garantire, tra l'altro, che, se ci sarà una nuova interconnessione tra Spagna e Francia, sarà con la Francia e non con l'Italia. Questo è il primo schiaffo di Macron e Sanchez alla nuova prima ministra italiana, Giorgia Meloni", scrive il quotidiano spagnolo. (Spm)