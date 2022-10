Business news: Turchia, agenzia bosniaca Fipa organizza business forum a Istanbul su energia e turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per la promozione degli investimenti esteri in Bosnia Erzegovina (Fipa), con la partnership del Comitato per le relazioni economiche estere della Turchia (Deik) ha organizzato un forum d'affari a Istanbul in cui sono stati presentati progetti nel campo dell'energia, nella costruzione di complessi turistici, nel settore della lavorazione dei metalli e nel settore della produzione alimentare. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fena", secondo cui il prezzo più basso dell'elettricità, le tasse più basse sugli utili delle società e la vicinanza al mercato dell'Unione europea sono i fattori chiave che attirano, per degli investimenti, gli uomini d'affari turchi in Bosnia Erzegovina. Nell'annuncio si legge che nell'incontro è stata concordata la visita di un grande gruppo turco nel Paese balcanico al fine di esaminare la costruzione di una fabbrica di pannelli solari ed è stato concordato l'arrivo di aziende turche interessate al settore del turismo e della ristorazione, nonché alla produzione di energia da rifiuti e biomasse. I rappresentanti della Fipa hanno sottolineato che negli ultimi due decenni le relazioni bilaterali dei due Paesi sono notevolmente migliorate e che nel 2021 la Turchia è stata tra i tre maggiori investitori in Bosnia Erzegovina. (Seb)