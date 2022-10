Business news: Regno Unito, Cellnex vende 1.100 installazioni nell'ambito dell'accordo con CK Hutchison

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola di torri di telecomunicazioni Cellnex ha raggiunto un accordo per la cessione di un pacchetto di circa 1.100 installazioni nel Regno Unito a Wireless Infrastructure Group (Wig). In un comunicato, Cellnex ha spiegato che l'operazione fa parte della chiusura della transazione con CK Hutchison nel Regno Unito, in conformità con gli impegni finali assunti con l'autorità per i mercati e la competenza britannica. Cellnex gestisce un portafoglio di oltre 138 mila siti - comprese le installazioni previste fino al 2030 - in Spagna, Italia, Paesi Bassi, Francia, Svizzera, Regno Unito, Irlanda, Portogallo, Austria, Danimarca, Svezia e Polonia. (Spm)