Business news: Portogallo, per Galp utile di 307 milioni di euro nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2022, la compagnia petrolifera portoghese (Galp) ha registrato un utile di 307 milioni di euro, rispetto alle perdite di 334 milioni di euro dello stesso periodo del 2021. Il fatturato di Galp per l'intero trimestre è stato di 7,7 miliardi di euro, con un aumento del 78 per cento rispetto allo stesso trimestre del 2021, in un contesto di crescita dei prezzi dell'energia nell'ultimo anno. Il costo dei prodotti venduti tra luglio e settembre è salito del 95 per cento a 6,3 miliardi di euro, mentre la spesa per forniture e servizi è aumentata del 27 per cento a 484 milioni di euro. Il margine operativo lordo (Ebitda) della compagnia ha subito una contrazione del 4 per cento, attestandosi a 630 milioni di euro. Nei primi nove mesi del 2022, l'utile netto della società è stato di poco più di un miliardo di euro, contro una perdita di 102 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (Spm)