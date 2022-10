Business news: Ungheria, per ministro Finanze ci sono buone probabilità di evitare una recessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ungheria ha una buona probabilità di evitare una recessione economica. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze magiaro, Mihaly Varga. Il ministro ha spiegato che la crescita quest’anno sarà del 4,5 per cento circa. In seguito rallenterà, ma il Paese dovrebbe comunque riuscire a ottenere un aumento del Pil dell’1 per cento circa nel 2023. A fornire una base solida all’economia ungherese sono soprattutto gli investimenti e il mercato del lavoro, ha specificato Varga. “Sui dati dell’occupazione non si osservano effetti negativi della guerra (in Ucraina)”, ha dichiarato il ministro. (Vap)