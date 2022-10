Business news: Wintershall Dea, risultato operativo aumentato del 162 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Wintershall Dea ha registrato nel terzo trimestre del 2022 un incremento del risultato operativo del 162 per cento su base annua a 2,6 miliardi di euro. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che l'azienda sta beneficiando degli elevati prezzi del petrolio e del gas sul mercato globale. L'utile netto rettificato di Wintershall Dea è, quindi, salito a 851 milioni di euro, con un aumento del 264 per cento rispetto al terzo trimestre del 2021. La produzione media giornaliera di petrolio e gas è cresciuta del 4 per cento. Allo stesso tempo, il gruppo ha corretto al ribasso la previsione sul risultato del 2022 da un massimo di 1,1 miliardi di euro a meno di un miliardo di euro. Inoltre, Wintershall Dea segnala una svalutazione speciale non monetaria della propria partecipazione nel consorzio internazionale Nord Stream per un importo di 175 milioni di euro. Con sede in Svizzera, questa società gestisce il gasdotto Nord Stream 1, che collega Russia e Germania attraverso il Mar Baltico ed è stato recentemente oggetto di sabotaggio. In Nord Stream, Wintershall deteneva una partecipazione del 15,5 per cento. Il gruppo ha poi comunicato di avcer acquisito una partecipazione del 37 per cento nel giacimento di petrolio e gas Hokchi in Messico. L'azienda ha, infine, firmato una dichiarazione di intenti congiunta con la società Hes Wilhelmshaven Tank Terminal per lo sviluppo di un polo per la CO2. Nei piani delle due società, il biossido di carbonio emesso dalle industrie tedesche verrà immagazzinato in questo sito per poi essere trasportato negli impianti di stoccaggio di CO2 nelle acque del Mare del Nord di Danimarca e Norvegia. (Geb)