Business news: Slovacchia, accordo tra U.S. Steel e sindacati per aumento retribuzioni di 80 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di acciaio U. S. Steel ha trovato un accordo con i sindacati per un aumento delle retribuzioni dei lavoratori dei suoi stabilimenti a Kosice, in Slovacchia. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Tasr”. Lo stipendio medio aumenterà di 80 euro mensili dal primo novembre, in seguito alla firma di una modifica al contratto collettivo avvenuta alla presenza dei rappresentanti sindacali e dell’azienda. (Vap)