Difesa: ministro Crosetto, "l'Italia continuerà a consolidare l’azione congiunta con la Francia"

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha intrattenuto quest'oggi una conversazione telefonica con il collega Sebastien Lecornu, ministro delle Forze armate della Repubblica francese, per colloqui sull'azione dei due Paesi nei dossier di reciproco interesse: dall'Ucraina alla sicurezza del Mediterraneo fino al rafforzamento della collaborazione tra le forze armate. "L’Italia continuerà a lavorare con la Francia al consolidamento di una visione strategica comune, che valorizzi l’autonomia e i punti di forza europei”, ha detto il ministro italiano, aggiungendo inoltre che “occorre insistere sugli elementi che uniscono e far sì che i valori che condividiamo si traducano in scelte di politica militare coerenti e concrete, nel vicendevole interesse”. Il colloquio, tenutosi in un clima "franco e amichevole", ha fornito l’occasione per un primo confronto sui molti punti in agenda nella cooperazione tra le due nazioni nell’ambito della Difesa e che saranno discussi in un prossimo imminente incontro tra i due ministri. “Occorre insistere sugli elementi che uniscono e far sì che i valori che condividiamo si traducano in scelte coerenti e concrete, nel vicendevole interesse”, ha aggiunto Crosetto, secondo un comunicato stampa del dicastero della Difesa. Entrambi i ministri, ribadendo il comune impegno nel sostegno all’Ucraina e per la difesa del fianco est della Nato, hanno convenuto di approfondire in un prossimo incontro i dossier di reciproco interesse, l’azione di entrambe le nazioni per la sicurezza nel Mediterraneo e il rafforzamento della collaborazione tra le Forze armate. (Res)