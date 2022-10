Italia-Usa: rappresentanza permanente a New York lancia con Asvis il Canale Sostenibilità nel podcast italiano all’Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'indomani della chiusura dell'edizione di quest'anno del Festival dello sviluppo sostenibile di Asvis (20 ottobre), la puntata pilota ha avuto come ospite Andrea Bonicatti dell'Area coordinamento operativo Asvis, che traccia un bilancio della sesta edizione del Festival, valorizzando l'elevato numero di eventi (circa mille, molti dei quali in collaborazione con la Farnesina e la sua rete diplomatico-consolare nel mondo) e i nuovi record a livello di impatto di comunicazione (20 milioni di visualizzazioni solo per i tre eventi centrali del Festival). L'episodio ha consentito di presentare e promuovere il Festival nell'ambiente Onu quale best practice italiana unica nel suo genere in Europa e nel mondo, che in pochi anni è riuscita ad avvicinare sensibilmente l'opinione pubblica italiana all'Agenda 2030 favorendo la nascita di nuovi partenariati e iniziative concrete. (Was)