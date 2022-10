Colombia: almeno 157 leader sociali assassinati nei primi nove mesi del 2022 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge, come detto, renderà possibile solo accordi con formazioni armate di carattere "politico". Ad ogni modo, le strutture ad "alto impatto criminale" non potranno godere dei benefici concessi alle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) negli accordi del 2016, gli stessi che si intendono riconoscere all'Eln, tra cui - soprattutto - una giurisdizione speciale. Queste forze armate irregolari potranno accedere al reinserimento nella società solo previa "sottomissione alla giustizia". Il governo sta ad ogni modo preparando anche una legge per coinvolgere nel processo di pace totale anche le bande "non politiche" (organizzazioni criminali, principalmente dedite al traffico di stupefacenti) con un apparato militare impiegato sul territorio. Un testo che, scrive il quotidiano "El Tiempo", dovrebbe essere pronto entro un paio di settimane e che, se approvato, dovrebbe consegnare al governo tutti gli strumenti per quella "pace totale" di cui parla da tempo. (segue) (Cob)