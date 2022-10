Egitto-Italia: portavoce di Al Sisi, “accogliamo con favore la partecipazione di Meloni alla Cop27” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 22 ottobre, nel suo messaggio di congratulazioni per l’assunzione della presidenza del Consiglio dei ministri, il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, aveva invitato Meloni alla Cop27. “Attendo con impazienza la sua partecipazione al vertice Cop-27 per continuare ad affermare l'impegno del suo Paese amico negli sforzi per affrontare il cambiamento climatico e per assicurare a tutti noi, come leader mondiali, che affrontare il cambiamento climatico e superarne gli effetti rimangono una priorità internazionale assoluta nonostante le delicate circostanze politiche che il mondo si trova ad affrontare oggi", aveva affermato Al Sisi nel messaggio. “Sono fiducioso che l'amica Repubblica italiana possa svolgere un ruolo positivo e costruttivo durante la 27ma sessione della Conferenza Onu sui cambiamenti climatici. Non vedo l'ora di lavorare per rafforzare le relazioni bilaterali italo-egiziane nel quadro della solida partnership che unisce Egitto e Italia in tutti i campi", aveva aggiunto Al Sisi. Nella sua risposta al presidente egiziano, Meloni aveva sottolineato la determinazione dell’Italia a rafforzare la cooperazione bilaterale con l’Egitto “su questioni cruciali come la sicurezza energetica, l'ambiente, i diritti umani”. “Abbiamo a cuore la stabilità del Mediterraneo e del Medio Oriente e siamo determinati a rafforzare la nostra cooperazione bilaterale su questioni cruciali come la sicurezza energetica, l'ambiente, i diritti umani”, aveva sottolineato il presidente del Consiglio sul suo profilo Twitter. (Cae)