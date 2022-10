Business news: Paesi Bassi, Philips intende tagliare 4.000 posti di lavoro a livello globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia olandese Philips ha intenzione di tagliare 4.000 posti di lavoro in tutto il mondo, di cui 400 nei Paesi Bassi. Lo ha annunciato la società del settore della tecnologia, presentando i risultati del terzo trimestre, secondo l'agenzia di stampa "Anp". Il fatturato di Philips è diminuito del 5 per cento, a 4,3 miliardi di euro nel terzo trimestre. Nel suo rapporto trimestrale la società ha notato pressioni sui suoi profitti causati dall'inflazione, dalla situazione del Covid-19 in Cina, dalla guerra in Ucraina, dai problemi della catena di approvvigionamento e da difficoltà operative. Di conseguenza, Philips ha registrato una perdita nel terzo trimestre di 1,5 miliardi di euro, rispetto a un profitto di 358 milioni di euro dell'anno precedente. La perdita è stata determinata principalmente dal costoso ritiro dei dispositivi per l'apnea notturna. "Sebbene la strategia e le soluzioni di Philips siano in sintonia con i nostri stakeholder, negli ultimi anni non siamo stati all'altezza delle loro aspettative", ha affermato l'amministratore delegato di Philips, Roy Jakobs. (Beb)