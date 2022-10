Business news: Spagna, Sanchez visita centro Renault e annuncia nuovi fondi per vetture elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha visitato il centro di Ricerca e Sviluppo del gruppo Renault a Valladolid, dove ha sottolineato che l'esecutivo ha dato "priorità assoluta" alla transizione verso i veicoli elettrificati per anticipare i cambiamenti globali in atto, salvando centinaia di migliaia di posti di lavoro e di impianti industriali. "Il governo farà tutto il possibile per garantire che i produttori che vogliono investire in Spagna trovino il sostegno necessario", ha assicurato il premier. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) spagnolo prevede già una dotazione di 800 milioni di euro per favorire la produzione di veicoli elettrici e si prevedono investimenti privati per oltre 2,2 miliardi di euro. Nel corso della visita, Sanchez ha annunciato che "a breve" sarà lanciato un nuovo bando e saranno attivati altri strumenti dello Stato in collaborazione con le regioni per sostenere l'intera catena del valore del settore. Le risorse del Pnrr si aggiungono ai fondi già approvati per la mobilità elettrica nell'ambito del programma Moves, o ai fondi del Centro per lo Sviluppo Tecnologico e l'Innovazione (Cdti). In totale, le risorse pubbliche impegnate per aiutare aziende e privati superano i 2 miliardi di euro. L'obiettivo condiviso del governo è che la Spagna "aspiri ad essere uno dei leader mondiali nella produzione di auto elettriche, come lo è stata fino ad oggi nell'industria automobilistica", ha concluso il leader socialista. (Spm)