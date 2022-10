© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE ROMA- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all'evento "Avere vent'anni. Festa al mercato" organizzato dal Car Centro agroalimentare Roma – Area Mercato - Via della Tenuta del Cavaliere 1 - ingresso dal Varco 1. (ore 12)- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute, Barbara Funari, parteciperà alla cerimonia di conclusione della prima edizione del "Premio Cambiare", promosso dell'Associazione Dire Fare Cambiare e nato con l'obiettivo di riconoscere ed evidenziare le buone pratiche sociali, culturali e ambientali presenti nella nostra città. La premiazione dei vincitori si terrà presso la Biblioteca casa del parco alle ore 12, al termine della messa a dimora di 50 piante. Via della Pineta Sacchetti, 78 – Parco del Pineto. (ore 10)– L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, depone una corona d'alloro presso il sacello del Milite Ignoto, nel 101mo anniversario della partenza per Roma da Aquileia del treno che ne conteneva le spoglie. Altare della Patria, Piazza Venezia. (ore 10:30) (segue) (Rer)