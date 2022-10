Serbia: von der Leyen, una soluzione su targhe fra Pristina e Belgrado è possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e i suoi partner hanno lavorato intensamente per trovare una soluzione al problema delle targhe automobilistiche sorto fra Pristina e Belgrado. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa congiunta a Jelasnica, in Serbia, con il presidente serbo Aleksandar Vucic. “Sono convinta che, con la buona volontà di entrambe le parti e con l'intensificazione del dialogo, una soluzione sia possibile", ha detto. "I colloqui proseguono, speriamo di avere presto una soluzione concreta", ha aggiunto von der Leyen. "Abbiamo bisogno di volontà costruttiva e di flessibilità da entrambe le parti, che devono affrontare questo tema in modo da trovare insieme una soluzione. Sono profondamente convinta che sia, come ho detto, fattibile e possibile", ha concluso.(Seb)